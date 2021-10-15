Страна и люди

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Америка ищет подходы к Москве для собственного спокойствия в будущем

Америка ищет подходы к Москве для собственного спокойствия в будущем

Фото: nvdaily.ru Пресса пестрит материалами о том, зачем же Нуланд приехала в Москву. Почему Вашингтон пошел на отмену санкций против российских граждан, чтобы помошник госсекретаря по вопросам Украины смогла приехать в Россию? Шаг ранее невиданный.

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