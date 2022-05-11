В Сахалинской области по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в поселке Мгачи возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту гибели 34-летней женщины и её 2-летнего сына в ходе возгорания в одном из жилых домов поселка Мгачи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.