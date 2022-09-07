Им нужен психиатр: Володина рассмешило заявление Минобороны Эстонии о подготовке к партизанской войне

Председатель Госдумы отметил, что Россия могла бы отправить врача такого профиля в прибалтийскую странуПредседатель Госдумы Вячеслав Володин с иронией прокомментировал планы Минобороны Эстонии готовить вооруженное подполье и делать схроны на случай захвата части территории страны.