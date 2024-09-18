Главу "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении более 2,5 млрд рублей при строительстве центра управления связи Минобороны.
ВОР С ЧЕСТНЫМ ЛИЦОМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина СаковичКостенко
6%, а раньше незамечали?Проверяющих сажать в первую очередь! Уже нет сил,все это читать ! Одно ворье !
Ответить
3 час.
ГД
Галина Дубровская
На верху одни воры
Ответить
3 час.
ЕЕ
Евгений Евдокимов
Ни кого не смущает, что автор пишет? Сумма контракта 6.8 миллиарда а исков на 30 миллиардов!?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии