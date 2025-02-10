Противник атаковал реактивными дронами Краснодарский край, есть повреждения домов в краевом центре Противник осуществил очередную атаку на южные регионы России с применением беспилотников.
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Противник атаковал реактивными дронами Краснодарский край, есть повреждения домов в краевом центре Противник осуществил очередную атаку на южные регионы России с применением беспилотников.
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