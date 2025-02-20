Арт-терапия: какие виды бывают и как она помогает в работе с детьми

Это не творчество, это лечение через искусство фото: Shutterstock/Fotodom.ru Юлия Долгушина Педагог Преподаватель Московского института психологии (МИП), психолог, арт-терапевт, медиатор Арт-терапия — это творчество или лечение?Вы когда-нибудь пробовали нарисовать свой гнев, спеть о чувстве вины, сфотографировать радость, вылепить из пластилина свою печаль?Арт-терапия — это уникальный метод для работы со скрытыми эмоциями и травмами с помощью творческого самовыражения.