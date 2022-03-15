«Мы счастливы»: бывшая девушка Чонгука высказалась об их расставании с Ви

Недавно Ви (V) и Чонгук (Jungkook) помирились и стали больше времени проводить вместе, а несколько дней назад внезапно перестали контактировать.
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