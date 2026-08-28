Чудеса осеннего леса и приключения друзей: выходит альбом песен из мультсериала «Лео и Тиг»

Компания 0+ Media, которая входит в медиахолдинг «Цифровое Телевидение», выпускает альбом «Таинственный лес» с песнями из анимационного проекта «Лео и Тиг» о приключениях маленького леопарда Лео и тигрёнка Тига в лесах Приморского края.