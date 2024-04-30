Рогов заявил о поытке атаковать Крым ракетами ATACMS

По его информации, Киев использовал несколько баллистических ракет ATACMS для атаки на полуостров. Система противовоздушной обороны (ПВО) над Джанкоем и Севастополем успешно сработала, подчеркнул политик, отметив, что она справилась на отлично.
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