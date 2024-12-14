Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин передал бойцам СВО деньги и генератор

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин объявил акцию «Новогодние подарки героям». Глава призвал горожан присоединиться к сбору гуманитарной помощи, которую уже в 20-х числах отправят в зону спецоперации.
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