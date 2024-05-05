Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в поездку во Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Об этом пишет ТАСС. Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению лидеров глав этих государств.
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