В результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по городу Рыльск в Курской области пострадали как минимум три человека, о чем сообщил в своем Телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора […] The post Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три мирных жителя first appeared on LentaMsk.
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