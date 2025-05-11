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LentaMsk.RU

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Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три мирных жителя

В результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по городу Рыльск в Курской области пострадали как минимум три человека, о чем сообщил в своем Телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора […] The post Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три мирных жителя first appeared on LentaMsk.

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