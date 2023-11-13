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Боррель: военная поддержка Украины со стороны ЕС достигла уровня в €27 млрд

Боррель: военная поддержка Украины со стороны ЕС достигла уровня в €27 млрд

Военная поддержка Киева со стороны Европейского союза достигла уровня в €27 млрд. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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