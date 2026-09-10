ФИФА наложила трансферный бан на «Сочи» за долг перед «Маккаби» из Тель‑Авива

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на «Сочи» из‑за просрочки платежа «Маккаби» из Тель‑Авива за переход центрального защитника Неманьи Стоича, сообщает «Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на «Сочи» из‑за просрочки платежа «Маккаби» из Тель‑Авива за переход центрального защитника Неманьи Стоича, сообщает «Матч ТВ».
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