В контакт-центре Стройкомплекса рассказали, какие темы больше всего волнуют москвичей в градостроительстве

За пять лет на горячую линию Единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса, созданного по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, поступило почти 190 тысяч запросов, об этом рассказали в контакт-центре Департамента градостроительной политики города Москвы.