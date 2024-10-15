Мадуро обвинил Маска в финансировании попытки госпереворота в Венесуэле

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского предпринимателя Илона Маска в том, что тот потратил не менее $1 млрд на финансирование попытки госпереворота в стране после президентских выборов 28 июля 2024 года.
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