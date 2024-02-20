В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте наркотических средств

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность преступной группы, осуществляющей сбыт наркотического средства марихуана на территории города Новосибирска.
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