АндрейБорков

Чем меньше укропитеков останется в живых, тем проще и лучше будет и России и россиянам! Укропитека невозможно ни переубедить ни перевоспитать, его можно только грохнуть. Опят "взаимодействия" с укропитеками у России и россиян очень большой. Для 3/4 хохлошумеров, они же укропитеки, во всем виноваты кацапы, то есть россияне. Так же всеукропская поддержка и одобрение принципа - хто нэ скачэт тот москаль. У россиян таких принципов нет, тем не менее в отношении россиян у укропитеков иных принципов нет и ни когда не будет. С советских времен помню присказку, что один хохол другому говорит - ТЫ БАЧИШЬ ПЭТРО ЯК МОСКАЛЫ ЧЫКАЮТЬ НАШЕ ПЫВО? ЯК ЖЕ? ПИВО!!! ПОУБИВАВ БЫ! А ЯК ОНЫ НАС? А НАС ТО ЗА ШО? Вот именно так и ни как иначе, они(хохлошумеры) готовы убить за то, что пиво не называют пывом, а если их за тоже, то почему? То, что укрошумеров надо истреблять как крыс чумных я понял еще в 1992 году в городе-герое Севастополе, когда присягу укропскую принимать отказался и более полутора лет ждал перевода в Россию, а пока ждал пришлось, в системе гуманитарной офицерской учебы, изучать укропскую мову, историю УкРуины и прочую непотребность. Практически сразу, после начала этой "учебы" понял, что принял единственное и верное решение - НЕ ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ УкРуиине! УкРуины как государства быть не должно в принципе! Укропитеков как нации быть не должно в принципе, их надо расселить по задворкам России, смешать с другими народами, язык ук-руинский искоренить в принципе, а за упоминание про УкРуину срок в Заполярных лагерях давать от 10 лет и выше.