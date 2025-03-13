Туляки могут пройти бесплатное экспресс-тестирование на гепатит С до 16 марта

Жители Тульской области с 10 по 16 марта в рамках Недели борьбы с хроническим гепатитом С могут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на наличие вируса гепатита С в областном гепатологическом центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии