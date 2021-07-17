Билялетдинов заявил, что в РПЛ есть клубы, которые смогут прервать гегемонию Питера

Бывший хавбек сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) после матча за Суперкубок России, в котором петербургский "Зенит" переиграл столичный "Локомотивом" (3:0).