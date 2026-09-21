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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про Абаскаля и «Родину»: «Давайте еще из метро назначим. Обесценивание футбольных людей: ты грыз землю, ел песок с травой, а кто-то корочку получил, книжку почитал, пошел тренировать»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить « Родину ».

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