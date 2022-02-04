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Выручка GoPro в прошлом году взлетела сразу на 30 % — большую часть денег принесли дорогие модели

Выручка GoPro в прошлом году взлетела сразу на 30 % — большую часть денег принесли дорогие модели

Компания GoPro, всемирно известный производитель экшен-камер, отчиталась о работе в последней четверти и 2021 году в целом: по ключевым показателям зафиксирован существенный рост.

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