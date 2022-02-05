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Агент Фомина: «Интерес «Кристал Пэлас» к Даниилу конкретный, за ним внимательно следят»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал возможность перехода игрока в клуб из Европы.

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