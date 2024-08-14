Путин пожелал успехов на выборах врио калининградского губернатора

Успехов на губернаторских выборах в Калининградской области врио главы региона Алексею Беспрозванных пожелал президент России Владимир Путин 14 августа на встрече в Кремле, видеозапись которой показала ТРК «Звезда».
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