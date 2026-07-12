Литературное наследие в тверской глубинке: музей Анны Ахматовой и Николая Гумилёва

«Дом Поэтов» в Градницах: литературное наследие Ахматовой и Гумилёва в Тверской области. В деревне Градницы Бежецкого района Тверской области располагается литературно‑музейный центр «Дом Поэтов» — место, тесно связанное с судьбами Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и их сына, историка Льва Гумилёва.