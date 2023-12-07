Генерал Теплинский решил исход битвы за Днепр

104-я дивизия ВДВ отправит украинских диверсантов кормить рыб Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Операция ВСУ с целью закрепиться на левом берегу Днепра обречена на провал, прогнозирует британская военная разведка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии