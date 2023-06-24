Военное обозрение

3 457 подписчиков

Китайские военные самолёты и корабли совершили манёвры вблизи Тайваня

Китайские военные самолёты и корабли совершили манёвры вблизи Тайваня

Одними из наиболее напряжённых в мире продолжают оставаться отношения между Китаем и островом Тайвань, который Соединённые Штаты используют в своей антикитайской политике.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх