Суд обязал бывшую жену Нигматуллина выплатить супругу 59 миллионов рублей

Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина Елену выплатить спортсмену 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества, сообщил Telegram-канал юридической фирмы «Гордон и сыновья».
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