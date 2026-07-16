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Мнение: «В Латвии правит бал агрессивное меньшинство», – Руслан Панкратов

Мнение: «В Латвии правит бал агрессивное меньшинство», – Руслан Панкратов

Политолог, аналитик международных отношений и эксперт по странам Прибалтики Руслан Панкратов в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что в Латвии запрещают русский язык в государственных учреждениях.

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