Мнение: «В Латвии правит бал агрессивное меньшинство», – Руслан Панкратов

Политолог, аналитик международных отношений и эксперт по странам Прибалтики Руслан Панкратов в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что в Латвии запрещают русский язык в государственных учреждениях.
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