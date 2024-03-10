Куда сходить: интересные мероприятия 11 марта в Крыму

ВЫСТАВКА Евпаторийский краеведческий музей (Евпатория, ул. Дувановская, д. 11) Выставка «Крымской весне — 10 лет» 6+ До 31 марта На выставке представлены документальные фотографии, материалы Общекрымского референдума 16 марта 2014 года, документы и награды евпаторийцев - активных участников тех событий, памятные медали.
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