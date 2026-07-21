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60% двигателя напечатали на 3D-принтере: Pratt & Whitney испытала новый TJ150 для крылатых ракет. Компания проверила, выдерживают ли напечатанные части реальные нагрузки турбореактивного двигателя

60% двигателя напечатали на 3D-принтере: Pratt & Whitney испытала новый TJ150 для крылатых ракет. Компания проверила, выдерживают ли напечатанные части реальные нагрузки турбореактивного двигателя

Аддитивное производство позволило сократить десятки деталей до нескольких компонентовКомпания Pratt & Whitney завершила демонстрационные испытания версии компактного турбореактивного двигателя TJ150, в которой почти 60% объёма конструкции приходится на детали, изготовленные методом 3D-печати.

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