Зеленский пытался выпросить у США баллистические ракеты — Politico

Однако результаты прошения украинского президента остаются неизвестными.Американская газета Politico сообщает, что Владимир Зеленский в разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном пытался поднять вопрос о передаче ВСУ баллистических ракет ATACMS большой дальностью полёта.
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