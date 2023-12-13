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Зеленский пытался выпросить у США баллистические ракеты — Politico

Зеленский пытался выпросить у США баллистические ракеты — Politico

Однако результаты прошения украинского президента остаются неизвестными.Американская газета Politico сообщает, что Владимир Зеленский в разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном пытался поднять вопрос о передаче ВСУ баллистических ракет ATACMS большой дальностью полёта.

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