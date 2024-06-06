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CAR

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LADA Vesta установила исторический рекорд продаж в России

LADA Vesta установила исторический рекорд продаж в России

В мае 2024 года, согласно предоставленных статистических данных компанией АвтоВАЗ, было распродано 40 813 новых легковых транспортных средств, выпускаемых под брендом LADA, данный показатель превышает прошлогодний на 70,7%.

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