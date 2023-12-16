Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диаспоры танцуют на русской ёлке. Все работает согласно многонациональной повесточке. Праздник или политкорректный абсурд?

Диаспоры танцуют на русской ёлке. Все работает согласно многонациональной повесточке. Праздник или политкорректный абсурд?

Праздничная Инициатива с Политическим Подтекстом Мэрия города Владимира предприняла шаг к демонстрации многонационального характера города, организовав украшение ёлки изображениями танцующих представителей различных диаспор.

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Комментарии
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Наталия
Нормально, &quot;хотели, как лучше, а получилось, как всегда..&quot;
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6 час.
Гоша Веверсис
властям надо поменьше танцевать и прогибаться перед мигрантами,и так уже сели на голову и ножки свесили.
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Опять Сороса декларируешь?
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1 час.

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