Диаспоры танцуют на русской ёлке. Все работает согласно многонациональной повесточке. Праздник или политкорректный абсурд?

Праздничная Инициатива с Политическим Подтекстом Мэрия города Владимира предприняла шаг к демонстрации многонационального характера города, организовав украшение ёлки изображениями танцующих представителей различных диаспор.
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