Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боец Адик заявил, что он сражается против ВСУ за будущее своих детей

Боец Адик заявил, что он сражается против ВСУ за будущее своих детей

Старший гранатометчик с позывным Адик заявил, что он участвует в спецоперации за будущее своих детей.

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