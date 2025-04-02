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Царьград

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Эксперимент: Закон о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Эксперимент: Закон о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех регионах.

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