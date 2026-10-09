Харьковская катастрофа ВСУ: От бандеровцев в Волчанском котле осталась только медийная пена

Радомир Маркуш 9 октября 2026 г. 12:32 Враг за короткое время выбит с огромной территории, но объясняет это «ловушкой» для ВС РФ В результате ожесточенных ….
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