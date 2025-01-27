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Трамп может выдворить релокантов: решается судьба Никиты Преснякова*, Данилы Поперечного*, Панина*

Трамп может выдворить релокантов: решается судьба Никиты Преснякова*, Данилы Поперечного*, Панина*

Успехи России   Пришла беда к нашим релокантам, откуда не ждали! Дональд Трамп обрушился на них как стихийное бедствие, и тем из них, кто думал, что они устроились элитнее всех – не в Израиле, не в Европе, а в самой Америке сумели осесть – вот им-то и приходится теперь хуже всего! Как известно, Трамп вообще занимается массовой депортаций.

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