Успехи России Пришла беда к нашим релокантам, откуда не ждали! Дональд Трамп обрушился на них как стихийное бедствие, и тем из них, кто думал, что они устроились элитнее всех – не в Израиле, не в Европе, а в самой Америке сумели осесть – вот им-то и приходится теперь хуже всего! Как известно, Трамп вообще занимается массовой депортаций.