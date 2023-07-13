Военное обозрение

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Ходаковский рассказал о кураторе ЧВК «Вагнер»: «Пригожин растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся»

Ходаковский рассказал о кураторе ЧВК «Вагнер»: «Пригожин растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся»

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в настоящее время «исключен» из официальной жизни, став «тем, о ком не говорят».

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