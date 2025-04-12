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Суперкомпьютер предсказал конец света: тревожный сигнал или шанс всё изменить?

Суперкомпьютер предсказал конец света: тревожный сигнал или шанс всё изменить?

Суперкомпьютер предсказал конец света: тревожный сигнал или шанс всё изменить? Ирина ВальковаСовременные технологии всё чаще становятся не просто удобным инструментом для анализа, но и поводом для серьёзного беспокойства.

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