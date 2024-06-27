Партия реформ Британии исключила из списка экс-члена фашистской партии

Кандидат от партии реформы Великобритании на всеобщих выборах был исключен из партийного списка после того, как выяснилось, что он был членом фашистской Британской национальной партии (БНП), 27 июня пишет The Guardian.
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