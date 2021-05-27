Театр абсурда

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Северный поток-2 достраивается, тут Россия победила, но на пути к поражению?

Северный поток-2 достраивается, тут Россия победила, но на пути к поражению?

Строительство газопровода Северный поток-2 находится в финальной стадии."Фортуна" так гонит, что за 4,5 дня прошла 4,925 км.

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Оракхан Момбаев
Черский и дальше должен тормозить, а ещё лучше отправить его в Африку на очередной ремонт. Одну трубу нужно подключить чтобы запад использовал газ на нынешную нужду, а закачать в подземку нужна вторая труба. А Фортуну тоже надо отправить на длительный ремонт. И "ремонтировать"до тех пор пока эти не отменять свои разные "законы". А зима то не горами. Подземку надо все таки заполнять. Да и газ с трубы надо на полгода отправить на экспертизу на "грязность". А там и дед Колотун придет и сделает большой салям этому " умному" западу.

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