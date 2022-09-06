Власти Швейцарии пригрозили гражданам наказанием за температуру в домах выше +19°C зимой

Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Маркус Спурндли заявил, что гражданам, которые предстоящей зимой будут нарушать правительственные директивы при нехватке газа в стране, будет грозить штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.
Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Маркус Спурндли заявил, что гражданам, которые предстоящей зимой будут нарушать правительственные директивы при нехватке газа в стране, будет грозить штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.
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