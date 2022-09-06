Газета.ру

7 650 подписчиков

Власти Швейцарии пригрозили гражданам наказанием за температуру в домах выше +19°C зимой

Власти Швейцарии пригрозили гражданам наказанием за температуру в домах выше +19°C зимой

Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Маркус Спурндли заявил, что гражданам, которые предстоящей зимой будут нарушать правительственные директивы при нехватке газа в стране, будет грозить штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх