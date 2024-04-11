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Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    легенда... а про учения НАТО в регионе забыли?? вот они настоящих исполнителей и прикрыли... по закладе ВВ... а подры...Кто прикрыл подры...
  • radiofree RF
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  • Silver Kont
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Хитрый ход Ирана заставил Израиль биться в муках без войны

Хитрый ход Ирана заставил Израиль биться в муках без войны

КОТ  КОСТЯН Тегеран уже начал изощренно мстить своим обидчикам-сионистам, хотя мировая общественность пока ничего не заметила.

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Комментарии
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степан дунов
Само руководство Израиля загнало страну  в такую ситуацию. Эта их воинственная  политика  привела к  этому противодействию  других  стран.
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9 час.
Владимир Соловьев
СЕЙЧАС ЕВРЕИ ЧЕРЕЗ СОЛОВЬЁВА И ЭРНСТА ПОПРУТ В РОССИЮ!
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7 час.
Silver Kont
Во-во, вытащат из загашников несданные российские паспорта и попрутся, только где бы их пристроить? Если только отправлять прямиком в Еврейскую АО, пусть опять организуют колхозы и артели...
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1 час.

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