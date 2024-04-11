КОТ КОСТЯН Тегеран уже начал изощренно мстить своим обидчикам-сионистам, хотя мировая общественность пока ничего не заметила.
Хитрый ход Ирана заставил Израиль биться в муках без войны
Комментарии
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степан дунов
Само руководство Израиля загнало страну в такую ситуацию. Эта их воинственная политика привела к этому противодействию других стран.
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9 час.
Владимир Соловьев
СЕЙЧАС ЕВРЕИ ЧЕРЕЗ СОЛОВЬЁВА И ЭРНСТА ПОПРУТ В РОССИЮ!
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7 час.
Silver Kont
Во-во, вытащат из загашников несданные российские паспорта и попрутся, только где бы их пристроить? Если только отправлять прямиком в Еврейскую АО, пусть опять организуют колхозы и артели...
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1 час.
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