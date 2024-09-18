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Эксперты рассказали, кто сильнее всего пострадает от ограничения экспорта титана из России

Эксперты рассказали, кто сильнее всего пострадает от ограничения экспорта титана из России

Эксперты рассказали, кто сильнее всего пострадает от ограничения экспорта титана из России Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной РИА Новости и основанной на данных платформы ООН Comtrade за первое полугодие 2024 года, Германия занимает первое место среди недружественных стран по уровню зависимости от импорта российского титана.

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