Эксперты рассказали, кто сильнее всего пострадает от ограничения экспорта титана из России Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной РИА Новости и основанной на данных платформы ООН Comtrade за первое полугодие 2024 года, Германия занимает первое место среди недружественных стран по уровню зависимости от импорта российского титана.
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