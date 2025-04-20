Станковен повторил достижение Свечникова

20 апреля «Каролина Харрикейнз» принимает на своем льду «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
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