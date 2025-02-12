❗️⚡️Мариуполь! Без паники: в низковысотном режиме работают многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34НВО.
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❗️⚡️Мариуполь! Без паники: в низковысотном режиме работают многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34НВО.