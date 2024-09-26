Безопасность детей: в Казахстане намерены блокировать соцсети с вредным контентом

Парламентарии предлагают усилить законодательные меры в отношении соцсетей ради безопасности детей. Об этом, в частности, высказалась депутат Жулдыз Сулейменова после трагической гибели нескольких подростков в Алматы, передает «24KZ».
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