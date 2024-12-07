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Необъяснимое исчезновение: Загадочное происшествие в Калифорнии, которое шокировало мир

Необъяснимое исчезновение: Загадочное происшествие в Калифорнии, которое шокировало мир

Необъяснимое исчезновение: Загадочное происшествие в Калифорнии, которое шокировало мир Ирэн ОрлонскаяВ 1959 году в маленьком городке Оберри, расположенном в Калифорнии, произошло загадочное событие, которое до сих пор остается предметом обсуждений и споров.

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