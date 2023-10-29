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Парламентская газета

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Как будут компенсировать рост цен на лекарства из-за акцизов на спирт

Как будут компенсировать рост цен на лекарства из-за акцизов на спирт

Уже в 2024 году в России намерены ввести акцизы на медицинский спирт, сообщил «Парламентской газете» в пятницу, 27 октября, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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